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07.08.2019 10:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии ликвидировали планировавшего теракт боевика

Текст: Алена Ларина (Магас)

В ходе спецоперации в Малгобекском районе республики уничтожен вербовщиков боевиков, который планировал устроить теракт. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ФСБ России.

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Ранее у спецслужб появилась информация, что в Малгобекском районе скрывается террорист, вербующий молодежь в ряды незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирии.

Он был обнаружен в сельском поселении Вознесенское. Бандит прятался в одном из частных домовладений. По решению оперативного штаба Ингушетии в населенном пункте сегодня с половины пятого утра был введен режим контртеррористической операции.

Силовики прочесывали местность, обходили дома, проверяли паспорта. В одном из них и прятался вербовщик. Дом был окружен. Боевику предложили сдаться, но он открыл огонб по правоохранителям. Завязалась перестрелка, в результате нападавший был убит. Как оказалось, у него была самодельная взрывчатка, которую террорист собирался привести в действие, а также автомат, боеприпасы и гранаты.

Личность бандита установлена. По информации Национального антитеррористического комитета, этот человек вербовал жителей Ингушетии в боевики. Он планировал создать в регионе террористическую группу и совершить теракт. А в дальнейшем выехать за рубеж, в Сирию, чтобы примкнуть к местным бандформированиям. Но бандит был вовремя нейтрализован - без потерь со стороны силовиков. Нет пострадавших и среди гражданского населения.

Спецоперация длилась около двух с половиной часов. В семь часов контртеррористический режим был отменен. Сейчас в сельском поселении и районе продолжается оперативная работа по выявлению пособников вербовщика, ведутся следственные действия.

Происшествия Терроризм Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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