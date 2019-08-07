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07.08.2019 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напавшего на кондуктора в Петербурге отпустили под подписку о невыезде

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Мужчина, проявивший агрессию по отношению к женщине-кондуктору в салоне троллейбуса, отпущен из полиции под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает РИА Новости.

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Злоумышленником оказался 28-летний безработный житель Северной столицы, который в минувший понедельник самостоятельно явился в отделение полиции с повинной. Возможно, к такому шагу его вынудила публикация в соцсетях видео, которое запечатлело подробности конфликта и внешность нападавшего.

Злосчастная поездка состоялась в ночь на 24 июля, когда троллейбус, следовавший по маршруту № 45, по техническим причинам остановился в районе станции метро "Ленинский проспект" и пассажиры оказались перед необходимостью покинуть салон. Свое раздражение молодой человек, выходящий из троллейбуса одним из последних, выместил на женщине-кондукторе, которая от его удара ударилась затылком о поручень и, как выяснилось позже, получила сотрясение мозга.

По итогам происшедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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