Напавшего на кондуктора в Петербурге отпустили под подписку о невыезде

Мужчина, проявивший агрессию по отношению к женщине-кондуктору в салоне троллейбуса, отпущен из полиции под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает РИА Новости.

Злоумышленником оказался 28-летний безработный житель Северной столицы, который в минувший понедельник самостоятельно явился в отделение полиции с повинной. Возможно, к такому шагу его вынудила публикация в соцсетях видео, которое запечатлело подробности конфликта и внешность нападавшего.

Злосчастная поездка состоялась в ночь на 24 июля, когда троллейбус, следовавший по маршруту № 45, по техническим причинам остановился в районе станции метро "Ленинский проспект" и пассажиры оказались перед необходимостью покинуть салон. Свое раздражение молодой человек, выходящий из троллейбуса одним из последних, выместил на женщине-кондукторе, которая от его удара ударилась затылком о поручень и, как выяснилось позже, получила сотрясение мозга.

По итогам происшедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".