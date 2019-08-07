Автотуристы выбрали самые качественные дороги в России

Сочи победил в голосовании, участники которого выбирали самые качественные дороги страны.

Опрос на эту тему среди пользователей социальных сетей провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Тvil.ru. За олимпийскую столицу свои голоса отдали 40,3 процента респондентов.

Город-курорт опередил Москву (20,9 процента), Казань и Санкт-Петербург (почти 12 процентов), Грозный (около 6 процентов), Тюмень (примерно 5), Симферополь (почти 3) и Набережные Челны (1,4).

Как сообщили в сочинской администрации, на этой неделе южный город попал в рейтинг Ассоциации туроператоров России, специалисты которой провели мониторинг цен на десятидневные туры в начале учебного года. По результатам исследования, Сочи, значительно снизив стоимость туров, вошел в четверку лидеров, обогнав курорты Турции и Греции.