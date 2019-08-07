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07.08.2019 12:21
Рубрика: Туризм

Автотуристы выбрали самые качественные дороги в России

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сочи победил в голосовании, участники которого выбирали самые качественные дороги страны.

Фото: iStock
Названы самые популярные авианаправления у россиян

Опрос на эту тему среди пользователей социальных сетей провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Тvil.ru. За олимпийскую столицу свои голоса отдали 40,3 процента респондентов.

Город-курорт опередил Москву (20,9 процента), Казань и Санкт-Петербург (почти 12 процентов), Грозный (около 6 процентов), Тюмень (примерно 5), Симферополь (почти 3) и Набережные Челны (1,4).

Как сообщили в сочинской администрации, на этой неделе южный город попал в рейтинг Ассоциации туроператоров России, специалисты которой провели мониторинг цен на десятидневные туры в начале учебного года. По результатам исследования, Сочи, значительно снизив стоимость туров, вошел в четверку лидеров, обогнав курорты Турции и Греции.