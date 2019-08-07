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07.08.2019 21:54
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" проиграл дома "Порту" в Лиге чемпионов УЕФА

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В среду вечером в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Порту" - 0:1. Решающий мяч гости провели за две минуты до конца встречи. Ответный поединок, в котором и определится, кто из соперников пройдет в следующую стадию, состоится в Португалии 13 августа.

Кубанцы выбрали состав, полностью акцентированный на атаку, лишь с одним опорником по призванию - Камболовым. По схеме помогать ему в этой зоне должны были Вильена и Кабелла (заметим, оба больше склонные к созидательным, а не разрушительным действиям).

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов домашним матчем с "Порту"

Правда, опытные "драконы" ("Порту" 23 раза участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов), показалось, не слишком обратили на это внимание и сразу установили контроль над мячом. И на 13-й минуте уже могли повести в счете. Вильена замешкался в центре, гости отобрали мяч и мгновенно вывели одни на один с Сафоновым своего форварда Марегу, который не попал в пустой дальний угол метров с десяти.

А вот дебютировавшие в Лиге чемпионов "быки" сильно нервничали, постоянно теряли мяч, позволяя гостям выигрывать большинство единоборств и вести действия в основном на краснодарской половине. В результате впервые вышедший в основе на месте центрфорварда швед Берг вообще растворился на поле.

К тому же немецкий рефери позволял обоим соперникам действовать двольно жестко. В одном из таких противостояний Марегу на левом фланге смял Спаича (в Российской премьер-лиге в такой ситуации рефери обязательно бы дал свисток), вошел в штрафную, где его передачу едва не превратил в голевую Корона: Сафонов поймал нанесенный с близкого расстояния несильный удар.

"Быки" за весь тайм лишь однажды смогли создать намек на опасный момент у чужих ворот, однако взявшийся за пробитие штрафного Берг (в сборной Швеции никогда не доводилось видеть в его исполнении стандарты) метров с 17-ти запустил мяч высоко над перекладиной.

В перерыве находящийся где-то на трибуне наставник хозяев Мурад Мусаев (напомним, УЕФА запретила ему находиться на скамейке запасных весь еврокубковый сезон) от замен воздержался, решив, дать возможность игрокам стартового состава "вспомнить" свою фирменную комбинационную игру. Ну, а его также дисквалифицированного (правда, всего на одну встречу) португальского коллеги Сержиу Консейсау прибегать к заменам и вовсе не было никакой необходимости.

Ситуация вполне могла бы повернуться на 52-й минуте, когда после прострела справа Вандерсона мяч попал в руку находящему на линии вратарской португальскому защитнику. Однако немецкий судья посчитал, что этот эпизод на пенальти не тянет.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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При этом "Порту", хотя и чаще владел мячом, уже не имел практически тотального, как впервой половине, игрового превосходства. Но и "Краснодару" ничего создавать у португальских ворот не получалось.

Правда, до 80-й минуты, когда выстрел Кабеллы из центра штрафной после разыгранной справ почти идеальной комбинации голкипер "Порту" с громадным трудом вытащил из-под перекладины.

Зато Оливейра на 89-й минуте точно пробил со спорного штрафного метров с 22-х.  Уже сейчас ясно, что "быкам" надо совершить нечто героическое для того, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

"Краснодар" - "Порту" - 0:1 (0:0).

Гол: Оливейра, 89 - у "Порту".

"Краснодар" (Россия): Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Намли (Сулейманов, 66), Вилена, Камболов (Вьолусон, 74), Кабелла, Берг (Ари, 62), Вандерсон.

"Порту" (Португалия): Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Данило, Баро (Диас, 55), Марега, Корона (Эдмилсон, 85), Соарес (Зе Луиш, 76).

Предупреждения: Камболов, 27 - у Краснодара"; Данило, 38, Баро, 48, Корона, 63 - у "Порту".

Судьи: Штилер, Гиттельманн, Фольтин (все - Германия).

Судейский наблюдатель УЕФА - Налбандян (Армения).

Делегат УЕФА - Лукас Сиотропос (Греция).

7 августа. Стадион "Краснодар". 34 тысячи 874 зрителя.

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