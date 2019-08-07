Макрону предложили оценить Крымский мост на машине, а не с воздуха

Президенту Франции Эммануэлю Макрону предложили оценить Крымский мост во время поездки на автомобиле, а не с помощью разведывательного самолета. Так депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет отреагировал на вчерашний полет воздушного судна ВМС Франции над Крымским мостом.

- Власти Франции, видимо, не доверяют отзывам групп французских туристов, побывавших в российском Крыму, поэтому решили отправить к границам свой разведывательный самолет, - оценил полет Breguet Atlantique в районе Крымского моста Михаил Шеремет. - Президенту Франции стоит лично приехать в Крым, прокатиться по мосту и убедиться в величии и грандиозности проектов, реализуемых на полуострове. Эммануэль Макрон, как лидер демократической страны, должен поддержать демократический выбор крымчан, сделанный на референдуме пять лет назад.

Также Шеремет посоветовал французскому лидеру не заниматься провокационными разведывательными операциями у границ России.

- Нет нужды устраивать непонятные полеты военных самолетов у наших границ, - сказал Шеремет. - Мы гостеприимный народ. Ждем в гости и готовы оказать радушную встречу, если визит будет согласован по дипломатическим каналам с МИД РФ. Сейчас в Крыму прекрасная погода, теплое море, так что пусть руководство Франции приезжает и любуется. Мы приглашаем с хлебом и солью и пускай сфотографируются на фоне уникальных инфраструктурных объектов, построенных за последние пять лет на полуострове.

Накануне патрульный противолодочный самолет ВМС Франции провел разведку в районе Крымского моста на высоте около 6000 метров.