США примут любые меры для свержения президента Венесуэлы Мадуро

В Белом доме заявили, что рассматривают все варианты действий по "урегулированию" ситуации в Венесуэле. Как отметила пресс-секретарь администрации американского лидера Дональда Трампа дома Стефани Гришэм, Соединенные Штаты намерены использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с удержанием Николаса Мадуро на посту главы Боливарианской республики.

По ее словам, в Вашингтоне "осуждают диктаторский режим Мадуро за его продолжающиеся грубые нарушения прав человека и репрессии и не будут колебаться в деле оказания поддержки храброму народу Венесуэлы". Также Гришэм напомнила о замораживании всей собственности правительства Венесуэлы в пределах юрисдикции США, передает ТАСС.

Фактически, введенные меры являются полной экономической блокадой страны и окончательно отрезают Боливарианскую Республику от американского рынка. Подобный шаг против государства западного полушария предпринят Вашингтоном впервые за последние 30 лет. Новые ограничения стали признанием неспособности Вашингтона добиться смены власти в Венесуэле.