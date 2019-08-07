Тарантино рассказал, почему похожи Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

"Для меня честь быть в чести", - сказал Квентин Тарантино на встрече с представителями СМИ в Москве. Он произнес эту фразу в ту минуту, когда задал вопрос один из журналистов, который серьезно подготовился ко встрече. На нем была рубашка и носки из фильма "Убить Билла", футболка из "Криминального чтива", более того, он продемонстрировал татуировку на предплечье с изображением молодого Тарантино. Но на самом деле эта фраза знаменитого голливудского режиссера могла относиться ко всему его нынешнему визиту в Россию и ко встрече с журналистами, как к ее части.

На брифинге Тарантино появился в сопровождении продюсеров его нового фильма "Однажды в... Голливуде" - их имена Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман. И обозревателя "РГ", конечно же в первую очереди интересовали вопросы: почему оставили дома Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, сыгравших в картине главные роли, и как вообще Тарантино пришло в голову пригласить их сниматься вместе в одном фильме - они ведь до этого ни разу не были партнерами; а еще - настолько ли Тарантино сложен по характеру, как о нем говорят, ведь для продюсеров такой режиссер совсем не подарок.

Причину, по которой Питт и Ди Каприо не приехали в Россию, так и не назвали. Однако Тарантино с удовольствием рассказал о том, как две мегазвезды попали в кино о Голливуде конца 60-х: "Конечно, я хотел, чтобы они вместе снимались, это был дримкаст, но нельзя было предположить это заранее. Однако, когда я предложил сниматься в фильме, они согласились. Ранее я работал с каждым из них по отдельности. Каждый из них попросил сценарий, прочел его и принял предложение. Но надо понимать, что они в фильме не в вакууме. По сюжету один дублер другого (герой Брэда Питта играет роль дублера персонажа Леонардо ди Каприо, известного актера - Прим. Ред.), и они должны быть похожи по внешности, по телосложению. Обычно дублер лет на десять старше, но в целом он должен быть в точности как актер. Например, когда они носят костюм. Поэтому мы не могли взять случайных людей. Нам нужны были похожие".

Шеннон Макинтош призналась, отвечая на вопрос "РГ" в следующем: "Я с Квентином работаю 25 лет, и с ним на самом деле легко. Вот Дэвид (Хейман) работал с ним впервые, но ему понравилось даже больше, чем нам".

"Всем со стороны кажется, что Квентин - enfant terrible, несносный ребенок Голливуда, и что он мешает работать, но это иллюзия. Надо просто посмотреть, как он ведет себя на площадке. Он все время думает, что я могу еще сделать необычного. Он честный, глубоко работает и со сценарием, и с актером. Конечно же, были сложности - воссоздать 1969 год и Голливуд в это время непросто. Но как режиссер Квентин прекрасен и в первую очередь тем, что привносит много энтузиазма. Его любовь к кинематографу заражает всех нас. И когда только у нас возникает вопрос, который начинается со слова "почему", вся команда Квентина Тарантино говорит в один голос: "Потому что мы обожаем снимать фильмы" - сказал Хейман.

Тарантино был настроен на общение со СМИ очень доброжелательно. Таких инцидентов, как на Каннском фестивале, когда одна из журналисток разозлила его вопросами с феминистическим уклоном, не произошло. Режиссер рассказывал о том, что одним из его любимых фильмов в детстве был "Человек-амфибия". Он смотрел его по девятому телеканалу и даже не знал, что фильм советский. Конечно же, Тарантино задали вопрос о том, в каком фильме и как именно он бы снял Царь-пушку. Такой вопрос был на поверхности после того, как в первый день визита Тарантино сходил на экскурсию в Кремль. Режиссер ответил, что, во-первых, ядра, которые лежат рядом с Царь-пушкой, в нее бы не поместились - это общеизвестно. А во-вторых, Средневековье - не его тема, после чего Тарантино переадресовал идею к Риддли Скотту, который любит снимать кино об этой эпохе.

Всех волновало, будет ли девятый фильм Тарантино последним. Режиссер рассказал, что вообще-то в его планах снять десять фильмов. Так что еще один последует. Самым смешным ответом было, когда он признался про новый фильм: "Это - не "Аквамен". Этим он хотел подчеркнуть, что "Однажды в... Голливуде" вовсе не блокбастер и не зрительское кино. После того, как в Каннах эта картина получила лишь так называемый "собачий приз" Palm Dog, не могло не последовать вопросов про питбуля, сыгравшего роль, которая прославила фильм. Тарантино рассказал, что снимались три собаки. Но 90% работы выполнила девочка-питтбуль, а когда была нужна агрессивность в кадре, приглашали кобеля.

Также режиссер рассказал о том, что написал новый комикс, где Джанго Освобожденный встречается с Зорро, но в планах у него нет снимать фильмы-комиксы. О фильме "Однажды в... Голливуде" он поведал интересные факты. Картина снималась без компьютерных эффектов, многое делали на миниатюрах. Тарантино любит с ними работать - в частности, когда дело касается машин. Ди Каприо и Питт на площадке боялись специалиста по спецэффектам Джона Декстера, "так как знали, что звезда здесь он". Что в одной этой картине он снял целых пять старых голливудских фильмов. И что именно 70-е годы Голливуда могу многому научить нас сегодняшних, недаром действие происходит за год до их начала...