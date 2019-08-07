Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5076) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 4 слово ", шасси" исключить;

2) в статье 8:

а) в части 1:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) сохранение за собой присвоенного транспортному средству государственного регистрационного номера или передачу его с отчуждаемым транспортным средством, при этом новый владелец транспортного средства имеет право в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принять транспортное средство с имеющимся государственным регистрационным номером либо заменить его при совершении регистрационного действия;";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) получение государственных регистрационных знаков транспортного средства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, после присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера в регистрационном подразделении либо изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков.";

б) в пункте 2 части 3 слово "обратиться" заменить словами "в случае неполучения государственных регистрационных знаков транспортного средства в регистрационном подразделении обратиться";

3) в статье 10:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Регистрационные действия совершаются регистрационными подразделениями в срок, установленный административным регламентом предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

б) часть 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) оформление регистрационного документа на транспортное средство в связи с вывозом его за пределы территории Российской Федерации, а также на шасси транспортного средства, перегоняемое к конечным производителям или в связи с вывозом его за пределы территории Российской Федерации.";

в) в части 5 слова ", связанных со сменой владельца транспортного средства," исключить;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. После совершения регистрационного действия, не связанного с прекращением государственного учета транспортного средства или со снятием транспортного средства с государственного учета после его утилизации, регистрационным подразделением выдается регистрационный документ с отраженным в нем результатом регистрационного действия.";

д) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. После совершения регистрационного действия, сопровождавшегося присвоением транспортному средству государственного регистрационного номера, государственные регистрационные знаки в соответствии с заявлением владельца транспортного средства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, выдаются регистрационным подразделением или изготавливаются у изготовителя государственных регистрационных знаков транспортных средств.";

4) в части 2 статьи 11:

а) пункт 4 дополнить словами ", а также категория транспортного средства, соответствующая классификации транспортных средств, установленной техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств";

б) в пункте 7 слова "для транспортного средства, предназначенного для перевозки грузов или оборудования, установленного на нем" исключить;

в) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:

"б) место жительства физического лица или индивидуального предпринимателя либо место нахождения юридического лица;";

5) часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"4. Паспорта транспортных средств, оформленные взамен утраченных или пришедших в негодность, при отсутствии сведений об оформлении взамен них электронных паспортов, а также регистрационные документы выдаются регистрационным подразделением владельцам транспортных средств или их представителям.";

6) пункт 2 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"2) документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося владельцем транспортного средства, а в случае обращения представителя владельца транспортного средства - также документ, удостоверяющий личность представителя владельца транспортного средства, и документ, подтверждающий его полномочия. Документ, удостоверяющий личность владельца транспортного средства, не представляется, если регистрационное действие совершается с участием специализированной организации или если полномочия представителя владельца транспортного средства основаны на нотариально удостоверенной доверенности;";

7) в статье 16:

а) пункт 2 части 1 дополнить словами ", а также с внесением сведений о дополнительной маркировке транспортного средства";

б) в части 2 слова "осуществляется его идентификация" заменить словами "осуществляются его идентификация и проверка соответствия конструкции транспортного средства представленным документам";

8) в части 1 статьи 18:

а) пункт 5 дополнить словами ", а в отношении транспортного средства, владельцем которого является один из родителей либо усыновитель лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, являющегося собственником транспортного средства, - при достижении собственником транспортного средства возраста шестнадцати лет";

б) пункт 6 после слова "недействительными," дополнить словами "а также при выявлении оснований, указанных в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона,";

в) в пункте 7 слова ", являющегося предметом договора лизинга, либо расторжением договора лизинга до истечения указанного в нем срока" исключить;

9) пункт 3 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

"3) государственный учет которого прекращен по основаниям, указанным в пункте 7 части 1 статьи 18 настоящего Федерального закона, и не возобновлен по истечении одного года.";

10) в статье 20:

а) в части 1:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) в случае несоответствия регистрационных данных или конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство, за исключением регистрационных и иных данных транспортного средства, подлежащих изменению (внесению в документ, идентифицирующий транспортное средство) на основании представленных документов;";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) в отношении транспортного средства, которое находится в розыске либо основной компонент которого находится в розыске.";

б) часть 4 исключить;

в) в части 5:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) отсутствие электронного паспорта транспортного средства (электронного паспорта шасси транспортного средства) со статусом "действующий" в системе электронных паспортов в отношении транспортного средства (шасси транспортного средства), на которое оформлен электронный паспорт;";

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) наличие запретов и (или) ограничений, наложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

11) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"3. Несоблюдение одного из требований, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, либо неоднократное (два и более раза) в течение одного года искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и (или) маркировки основных компонентов транспортных средств или нарушение порядка государственной регистрации транспортных средств при осуществлении функций, предусмотренных частью 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, является основанием для прекращения статуса специализированной организации.";

12) часть 1 статьи 22 после слова "участвует" дополнить словами "в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,";

13) в статье 23:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Несоблюдение одного из требований, указанных в части 2 настоящей статьи, либо неоднократное (два и более раза) в течение одного года нарушение порядка изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств и (или) правил учета, хранения и выдачи государственных регистрационных знаков транспортных средств является основанием для прекращения статуса изготовителя государственных регистрационных знаков транспортных средств.";

б) в части 6 слова "изготовления, учета и хранения, а также" заменить словами "учета, хранения и";

14) статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Государственный контроль (надзор) за деятельностью специализированных организаций и изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением порядка изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств, установленного Правительством Российской Федерации, а также за соблюдением специализированными организациями установленных настоящим Федеральным законом требований к ним и за деятельностью специализированных организаций, связанной с участием в государственной регистрации транспортных средств, осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. При осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью специализированных организаций и изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

3. Предметом государственного контроля (надзора) за деятельностью специализированных организаций, связанной с участием в государственной регистрации транспортных средств, является выполнение специализированными организациями требований, установленных настоящим Федеральным законом и порядком государственной регистрации транспортных средств.

4. Предметом государственного контроля (надзора) за деятельностью изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств является выполнение изготовителями государственных регистрационных знаков транспортных средств требований, установленных настоящим Федеральным законом, порядком изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также правил учета, хранения и выдачи государственных регистрационных знаков транспортных средств.

5. Государственный контроль (надзор) за деятельностью специализированных организаций и изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств осуществляется в форме внеплановых проверок, а также в иных формах, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

6. Плановые проверки специализированных организаций и изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств не проводятся.

7. Основанием для проведения внеплановой проверки специализированной организации или изготовителя государственных регистрационных знаков транспортных средств является:

1) истечение срока исполнения специализированной организацией или изготовителем государственных регистрационных знаков транспортных средств выданного регистрирующим органом предписания об устранении нарушения требований, выполнение которых является предметом государственного контроля (надзора);

2) поступление в регистрирующий орган информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, из средств массовой информации о нарушении специализированной организацией или изготовителем государственных регистрационных знаков транспортных средств требований, выполнение которых является предметом государственного контроля (надзора);

3) выявление в ходе федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения, в том числе в ходе плановых (рейдовых) осмотров транспортных средств, информации, свидетельствующей о нарушении специализированной организацией или изготовителем государственных регистрационных знаков транспортных средств требований, выполнение которых является предметом государственного контроля (надзора);

4) наличие приказа (распоряжения) регистрирующего органа, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.";

15) часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

"2. Специализированные организации и их должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и (или) маркировки основных компонентов транспортных средств, а также за нарушение порядка государственной регистрации транспортных средств при осуществлении функций, предусмотренных частью 2 статьи 22 настоящего Федерального закона.";

16) статью 26 изложить в следующей редакции:

"Статья 26. Ответственность изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств

Изготовители государственных регистрационных знаков транспортных средств несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение порядка изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств и (или) правил учета, хранения и выдачи государственных регистрационных знаков транспортных средств.";

17) статью 28 изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники

Решение вопросов осуществления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, государственной регистрации самоходных машин и других видов техники и прицепов (полуприцепов) к ним производится органами государственной власти субъектов Российской Федерации.";

18) в абзаце втором подпункта "а" пункта 1 статьи 31 слова "Данные требования" заменить словами "Требования, касающиеся государственного учета,";

19) статью 34 изложить в следующей редакции:

"Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.".

Статья 2

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 27, ст. 4160, 4164, 4194, 4210; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 49, ст. 7304; 2018, N 1, ст. 26, 27; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; 2019, N 12, ст. 1231; N 23, ст. 2905) дополнить пунктом 44 следующего содержания:

"44) государственный контроль (надзор) за деятельностью специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, и изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин