Ученые назвали главную опасность жира на животе

Исследователи из Университета Суррея пришли к выводу, что избыток висцерального - глубинного - жира в организме является ключевым фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Об этом пишет Medicalxpress.

Накопление внутреннего (или брюшного) жира опасно тем, что отложения окружают жизненно важные органы. Со временем это может привести к появлению жира в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах.

Ученые отметили, что избыток висцерального жира отрицательно влияет на обмен веществ. В связи с чем и повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

- Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, связанных с ожирением, в значительной степени обусловлена ​​накоплением висцерального и "внематочного" жира, - отметил профессор Брюс Гриффин.

Он также добавил, что необходимо разработать простые и доступные инструменты для измерения уровня внутреннего жира. Из-за расположения последнего измерение крайне затруднительно без сложных технологий - компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Ранее исследователи из Университета штата Калифорния в Сан-Луис-Обиспо назвали самый эффективный для сжигания жира на животе режим питания. Он предполагает максимальное сокращение насыщенных жиров в пользу богатых клетчаткой продуктов. Специалисты порекомендовали больше есть отрубей, круп, бобовых, грибов, орехов, овощей и фруктов.