В Беларуси планируется собрать около 8,5 млн тонн зерна

Аграрии Беларуси планирует собрать 8,5 млн тонн зерна с учетом кукурузы в бункерном весе. Такую цифру озвучил 7 августа представитель Минсельхозпрода Василий Ядловский, которого цитирует БЕЛТА . По информации из местных источников, аграрии уже собрали 5,06 млн тонн только зерновых и зернобобовых.

Правда, к уборке кукурузы на зерно труженики села еще не приступали. При этом Ядловский отметил, что в фермерских хозяйствах и частном секторе планируется собрать около 400 тысяч тонн зерна. Кроме того, в республике уже намолочено 600 тысяч тонн рапса. "Если учесть все показатели, то выйдет на 9,5 млн тонн", - полагает представитель отраслевого министерства. Он уточнил, что только кукурузы в этом году в РБ посеяно более 1 млн га. И "если в прошлом ее было собрано 170 тысяч га, то в этом году планируется не меньше 250 тысяч".

Самую большую цифру урожая-2019 прогнозировал в этом году президент Беларуси. Александр Лукашенко потребовал собрать 9,5 млн тонн, правда, в эту цифру он включил рапс, гречиху и просо. Урожай озимого рапса в этом году уже превысила 600 тысяч тонн. Уборка яровых посевов еще предстоит, уточняют эксперты. Дополнительно 400 тысяч тонн отраслевое министерство ожидает в личных подсобных хозяйствах и у фермеров. Таким образом, полагают обозреватели, нынешний прогноз Минсельхозпрода в целом коррелирует с цифрой белорусского руководителя.

Кстати, в Союзном государстве первыми закончили уборку хлеба с полей ростовские земледельцы. Им удалось собрать свыше 11 миллионов тонн качественного зерна. По сравнению с показателями прошлого года урожай ранних зерновых под Ростовом вырос на семь процентов. А местные областные издания дают понять, что донской регион вышел на первое место в Российской Федерации по урожаю хлеба.

По словам областного лидера Василия Голубева, на протяжении последних шести лет урожай ранних зерновых на Дону оказывается выше 9,9 миллиона тонн, а в прошлом году аграрии установили всероссийский рекорд, засыпав в закрома 12,3 миллиона тонн зерна.