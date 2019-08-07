В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной

Преждевременный уход Джона Хантсмана с должности посла США в России стал признанием того, что Белый дом довел отношения с Россией до ручки. Такое мнение высказал в своем Twitter-аккаунте глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению российского сенатора, в сложившейся ситуации Хантсман признал, что ничего не сможет сделать для улучшения отношений между странами, поэтому "счет, что лучше уйти". Это шаг стал весьма логичным, отметил Пушков.

Напомним, 6 августа американские СМИ сообщили о том, что 59-летний Джон Хантсман, проработавший в Москве послом меньше двух лет, направил президенту США Дональду Трампу прошение об отставке, немногим позже этот факт подтвердили и в посольстве США. В своем послании главе Белого дома дипломат указал, что ни перезапуск, ни рестарт российско-американским отношениям не помогут.