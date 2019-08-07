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07.08.2019 10:08
Рубрика: Видео

Видео: ураган швырнул две машины навстречу друг другу

Текст: Вадим Давыденко

Ураган "Барри", три недели свирепствовавший на юго-востоке США, особенно безжалостно обошелся с Луизианой: поднял уровень воды в Миссисипи и спровоцировал подтопление ряда населенных пунктов, валил деревья и рекламные конструкции, рвал линии электропередач.

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Особенно нелегко пришлось автомобилистам, рисковавшим сесть за руль при шквальном ветре скоростью 120 км/ч. Даже опытных водителей на тяжелых пикапах сдувало с трассы, как, например, героев этого видеоролика.

Две машины ураганом снесло с шоссе на обочину и закрутило навстречу друг другу. И лишь отменная реакция владельца Dodge Ram SRT-10 позволила избежать лобового столкновения. Этот день оба водителя запомнят надолго: с первой же попытки сделать лихой разворот на 360 градусов и выжить, даже машину не поцарапать - это дорогого стоит.

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