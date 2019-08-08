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08.08.2019 11:47
Рубрика: Спорт

Александр Овечкин посетил Великую Китайскую стену

Текст: Максим Домчев

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в качестве посла НХЛ в Китае посетил одну из главных достопримечательностей страны - Великую Китайскую стену.

Овечкин может завершить карьеру через два года

В Пекин капитан "Кэпиталз" прибыл 4 августа. Он уже успел раздать множество автографов и пообщаться с болельщиками.

На своей странице в Instagram Овечкин разместил фотографию, сделанную на Великой Китайской стене. Хоккеист также посетил императорский дворец, в котором жили правители этой страны начиная с династии Мин.

В ходе своего пребывания в Поднебесной Овечкин сходит на матчи молодежных команд в турнирах, которые организовала НХЛ в рамках продвижения хоккея в Китае.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин
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