Александр Овечкин посетил Великую Китайскую стену

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в качестве посла НХЛ в Китае посетил одну из главных достопримечательностей страны - Великую Китайскую стену.

В Пекин капитан "Кэпиталз" прибыл 4 августа. Он уже успел раздать множество автографов и пообщаться с болельщиками.

На своей странице в Instagram Овечкин разместил фотографию, сделанную на Великой Китайской стене. Хоккеист также посетил императорский дворец, в котором жили правители этой страны начиная с династии Мин.

В ходе своего пребывания в Поднебесной Овечкин сходит на матчи молодежных команд в турнирах, которые организовала НХЛ в рамках продвижения хоккея в Китае.