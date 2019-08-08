Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал правоохранителей не стрелять в граждан страны.

"Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", - заявил экс-глава государства, которого цитирует агентство РИА Новости.

Напомним, что 7 августа спецназ предпринял попытку задержать Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять дом политика в селе Кой-Таш Чуйской области, однако встретили активное сопротивление.

По некоторым данным, в результате столкновений пострадали как минимум 52 человека.