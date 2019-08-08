Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии выросло до 52 человек

В Киргизии в результате попытки задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева пострадали как минимум 52 человека. Некоторые из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Ранее силы специального назначения попробовали штурмом взять дом политика в селе Кой-Таш Чуйской области. Действия силовиков встретили активное сопротивление сторонников Атамбаева, сообщает агентство ТАСС. По некоторым данным, среди пострадавших есть спецназовцы.

Нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков из-за событий в стране вынужденно прервал отпуск на озере Иссык-Куль и вернулся в Бишкек. Власти призывают граждан страны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предупредил жителей страны об ответственности за распространение провокационных материалов.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев сообщил о планах провести митинги у здания парламента и администрации президента в Бишкеке.