Спецназовец получил ранение в ходе штурма дома Атамбаева

Боец спецназа получил огнестрельное ранение во время штурма дома экс-президента КР Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Об этом сообщили в Центре экстренной медицины Бишкека.

Как заявил журналистам директор центра Искендер Шаяхметов, спецназовец получил огнестрельное ранение в грудную клетку.

"Пуля пробила бронежилет", - рассказал он. Спецназовца госпитализировали. В больницах находятся 10 пострадавших с ранениями от резиновых пуль, сотрясениями мозга и другими травмами.

Между тем поступают сообщения о том, что сторонникам Алмазбека Атамбаева удалось разоружить сотрудников правоохранительных органов, штурмовавших дом бывшего главы государства. В Госкомитете нацбезопасности такие новости опровергают. "Операция продолжается", - отметили в силовой структуре.

По словам дочери Алмазбека Атамбаева Алии Шагиевой, он по-прежнему находится в своем доме.