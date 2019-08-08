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Барецкий пообещал, что Сергей Бодров-младший появится в "Брате 3"

Новости
    08.08.2019, 16:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Шоумен и певец Стас Барецкий дополнил, так сказать, каст своего предполагаемого сиквела картины Балабанова "Брат". Заявив, что погибший шестнадцать лет назад Сергей Бодров, исполнитель главной роли в оригинальной дилогии, Данилы Багрова, появится и в предполагаемой третьей части. Виртуально. "В виде компьютерной голограммы".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Только уже не как Бодров, а как Бобров.

"Мы решили "оживить" в этой части Данилу. Сначала я сомневался, а теперь решился. Это будет что-то вроде голограммы, виртуальный человек, как в "Звездных войнах", - нагнетает шоумен в комментарии Teleprogramma.pro.

Пояснив, что компьютерная графика позволит создателям мифического фильма "нарисовать", как Данила будет "приходить к своему брату".

Ранее Барецкий сообщил, что звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон согласилась снять в "Брате 3" за миллион долларов в день, и он сейчас обсуждает с инвесторами возможность выделить голливудской актрисе означенную сумму.

При этом Микки Рурк, по словам Стаса, оказался значительно более скромен в запросах.

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