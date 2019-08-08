Белорусский участок нефтепровода "Дружба" очистили от "грязной" нефти

Получив информацию о некондиционной нефти в системе, диспетчерское управление перераспределило потоки. Нефть с наибольшей концентрацией перенаправлялась в резервуарные парки "Транснефть - Дружба". Фото: Александр Копелев

Белорусский участок нефтепровода "Дружба", проходящий по территории республики, полностью очищен от "грязной" нефти. Об этом сообщают 8 августа местные эксперты со ссылкой на источники в отраслевом ведомстве. "Линейная часть магистральных нефтепроводов "Полоцктранснефть Дружба" полностью очищена от нефти с повышенным содержанием хлорорганики", - подтвердил прессе и руководитель предприятия Василий Дроботов.

Как уже информировал "СОЮЗ", трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт "черного золота" из Российской Федерации через Беларусь в европейском направлении, в конце апреля оказалась в центре международного ЧП, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Был приостановлен прием нефти рядов восточноевропейских государств.

В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, на Украине, в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку уже 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.