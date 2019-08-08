Цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась почти на 3 процента (2,93 процента) и составила 57,88 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на сырье марки WTI тоже подросла, но уже на 3,13 процента и достигла 52,69 доллара за баррель.

Напомним, что вчера "черное золото" резко подешевело. Баррель Brent упал ниже 56 долларов впервые с начала 2019 года. Смесь марки WTI опустилась ниже 52 долларов за бочку.

По словам экспертов, восстановление стоимости нефти связано с коррекцией после масштабной распродажи на прошлых торгах из-за обострения отношений между США и Китаем. Кроме того, на продажи повлияла статистика из США о запасах нефти в стране. Они выросли за неделю на 2,4 миллиона баррелей.