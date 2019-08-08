Штурм трехэтажного особняка экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева силами бойцов спецназа Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) не удался. Попытка задержать бывшего главу государства и принудительно доставить его для дачи показаний в Генеральную прокуратуру привела к тому, что сегодня никто не берется предсказывать дальнейшее развитие событий.

8 августа, на следующий день после того, как спецназовцы ворвались на территорию поместья в родовом селе Атамбаева Кой-Таш примерно в 30 километрах от Бишкека, в правоохранительных органах сообщили печальную статистику. По данным ГКНБ, при проведении операции было утеряно 40 единиц огнестрельного оружия и свыше двух тысяч патронов. В больницах с травмами различной степени тяжести и огнестрельными ранениями находятся 27 сотрудников Службы специального назначения госкомитета, один погиб - пуля, пробив бронежилет, попала подполковнику Усенбеку Ниязбекову в грудь. Еще шестерых спецназовцев толпа разоружила и взяла в заложники, потребовав вернуть в село свет, мобильную связь и интернет.

Пока политики выясняют, кто виноват, киргизстанцы задаются вопросом, что будет дальше?

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков из-за ночных событий 7 августа прервал краткосрочный отпуск и вернулся с Иссык-Куля в Бишкек. Утром он провел заседание Совета безопасности КР. Многие киргизстанцы, если верить обсуждениям трагических событий в местных социальных сетях, надеялись, что глава государства выступит с обращением, в котором продемонстрирует хотя бы намек на возможность договориться с прежним руководителем и больше не применять силу.

Однако Сооронбай Жээнбеков заявил: "Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий". Президент потребовал принять безотлагательные меры для сохранения законности, мира и безопасности в стране.

Но какие меры будут приняты, об этом официальные источники не сообщили. И по этому поводу возникают вопросы. Дело в том, что сегодня у властей стало значительно меньше возможностей решить противостояние в свою пользу силой. Разошедшиеся по соцсетям кадры с захваченными в заложники элитными спецназовцами вряд ли мотивируют их коллег-специалистов из других подразделений на совершение подвига. Армию к этому делу привлечь не разрешает Конституция Киргизии. Поэтому остается не так уж и много вариантов.

При этом глава государства - а все последующие решения, видимо, будут приниматься под его контролем - должен учитывать несколько важных факторов. Например, отношение к происходящему мировой общественности и особенно соседних стран.

Эти гильзы нашли в резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после спецоперации. Фото: РИА Новости.

А вот Алмазбека Атамбаева в отличие от Сооронбая Жээнбекова ничего не сдерживает. И он себя, судя по всему, сдерживать не намерен. В ответ на заявление действующего президента бывший представил свою версию событий. "Оружие было только у меня, когда спецназовцы пошли на третий этаж, я выстрелил несколько раз вверх. Было темно. Рикошет был ли, я не знаю, старался ни в кого из ребят не попадать, но кто-то их все время подталкивал вперед. Я предупреждал, что буду сопротивляться", - рассказал он.

По словам Атамбаева, ответственность за случившееся несет действующее руководство страны. "Они прислали ребят абсолютно ни в чем невиновных на такое грязное и плохое дело", - заявил экс-президент. И добавил, что готов давать показания через прессу или письменно. "Но власти это не надо. Им нужно, чтобы Атамбаев замолчал, и желательно навсегда", - отметил он.

Затем бывший глава Киргизии анонсировал проведение бессрочного митинга сначала у "Форума" - здания, в котором располагается офис его партии СДПК, затем у парламента. Как только в Бишкеке стало известно об этом, в столице спешно начали закрываться торговые центры и банки. Родители забирают детей из детских садов и спортивных секций. Именно у "Форума" в 2010 году начались события, приведшие в конце концов к бегству семьи Курманбека Бакиева из страны. Началось все с избиения и разоружения... спецназа Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ), закончилось массовым расстрелом на центральной площади столицы и последующим разграблением магазинов и жилых домов, якобы принадлежавших сторонникам Бакиевых.

Тем временем депутаты парламента (Жогорку Кенеш), экстренно собравшиеся для обсуждения ситуации в Кой-Таше, раскритиковали председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева за "глупую и несвоевременную спецоперацию". "Почему следователь решил, что спецназ должен заниматься этим делом? Я думаю, что есть советчики, которые сказали: "За пять минут решим". Не решили", - заявил депутат Дастан Бекешев. Парламентарии потребовали от главы спецслужбы, который, по их словам, отправил людей в "мясорубку", уйти в отставку. Орозбек Опумбаев заверил их, что считает должным сделать это.

Тем временем, пока политики выясняют, кто виноват, киргизстанцы задаются вопросом, что будет дальше? Ответ на этот вопрос сейчас не может дать никто. Похоже, что президенты - действующий и бывший - и их окружение слишком заняты, чтобы обращать внимание на такие "мелочи". Эксперты-политологи в недоумении разводят руками - впервые страна попала в столь запутанную историю, когда любой ход каждой из сторон противостояния предполагает лишь ухудшение ситуации. Пока что все ограничивается Бишкеком и пригородами. По крайней мере сообщений о каких-либо столкновениях в регионах страны не поступало.

Между тем президент Сооронбай Жээнбеков, выступая перед депутатами парламента на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, заявил, что "у Атамбаева был статус свидетеля, но теперь он обвиняемый".

Кстати

По словам заведующего отделом информационного обеспечения аппарата правительства КР Чынгыза Эсенгул уулу, заседание Евразийского межправительственного совета девятого августа в Чолпон-Ате пройдет без изменений. "Все идет по плану", - отметил он. В заседании примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза: России, Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси. Будут рассмотрены 15 вопросов, в том числе касающиеся трансграничного взаимодействия, совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, регулирования алкогольного рынка, распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС и другие актуальные темы.

Когда верстался номер

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после третьего штурма его дома силовиками сдался властям. Правоохранители вывезли бывшего главу государства с территории резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Парламент предложил ввести в стране чрезвычайное положение, однако спустя некоторое время отказался принимать соответствующее постановление. Законодатели решили дождаться правовой оценки действий сторонников политика, передает ТАСС.

Официально

Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы", "на сегодняшний момент российское посольство в Киргизии уже прокомментировало ситуацию - они сказали о том, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство, по словам Захаровой, выпустило рекомендацию россиянам избегать района проведения операции, если она продолжится".