Экс-президент Киргизии сдался властям

Ранее местные депутаты не стали вводить в стране чрезвычайного положения. Парламент решил дождаться правовой оценки действий сторонников Атамбаева, которую должна дать генпрокуратура.

Напомним, что 7 августа спецназ в Киргизии предпринял попытку задержать бывшего главу страны Алмазбека Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять дом политика в его родовом селе Кой-Таш Чуйской области в 20 километрах от столичного города, однако встретили активное сопротивление. В результате пострадали более 50 человек. Есть сведения об одном погибшем. По некоторым данным, 8 августа правоохранители оцепили населенный пункт и повторили попытку штурма. Атамбаев и его сподвижники обещали организовать митинги в Бишкеке, но потом отказались от своих планов.

Действующий руководитель государства Сооронбай Жээнбеков обвинил своего бывшего коллегу в нарушении конституции и призвал принять меры для сохранения законности, мира и безопасности в стране.