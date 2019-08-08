Парламент Киргизии не стал вводить в стране чрезвычайного положения

Парламентарии Киргизии не стал принимать постановление о введении в стране чрезвычайного положения в связи с попыткой спецназа задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева.

"Депутаты отказались рассматривать проект постановления о введении в Кыргызстане чрезвычайного положения", - заявил сотрудник пресс-службы местного законодательного органа, на которого ссылается ТАСС. Парламентарии призвали генпрокуратуру дать правовую оценку действиям Атамбаева и его сторонников, которые оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.

Напомним, что 7 августа спецназ в Киргизии предпринял попытку задержать бывшего главу страны Алмазбека Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять дом политика в его родовом селе Кой-Таш Чуйской области в 20 километрах от столичного города, однако встретили активное сопротивление. В результате пострадали более 50 человек. Есть сведения об одном погибшем. По некоторым данным, 8 августа правоохранители оцепили населенный пункт и повторили попытку штурма.

Действующий руководитель государства Сооронбай Жээнбеков обвинил своего бывшего коллегу в нарушении конституции и призвал принять меры для сохранения законности, мира и безопасности в стране.