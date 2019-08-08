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08.08.2019 14:01
Рубрика: В мире

Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева

Текст: Александр Ленин

В Киргизии местный спецназ начал новый штурм дома бывшего президента страна Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.

Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", - отметил представитель штаба бывшего главы государства, на которого ссылается ТАСС.

7 августа правоохранители предприняли попытку задержать Алмазбека Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять его резиденцию, однако встретили активное сопротивление. В результате пострадали более 50 человек. Есть сведения об одном погибшем.

Ранее сподвижники Алмазбека Атамбаева собирались провести акцию протеста у здания национального парламента в Бишкеке. По последним данным, они отменили митинги и направляются к его резиденции в Кой-Таш.

Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии выросло до 52 человек

Накануне власти страны провели экстренное заседание Совета безопасности Киргизии. Действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков обвинил своего бывшего коллегу в нарушении конституции и призвал принять меры для сохранения законности, мира и безопасности в стране.

В Москве призывают противоборствующие стороны в Киргизии к здравомыслию и ответственности и рассматривают указанные события как внутреннее дело страны.

"Мы дадим более глубокую оценку этим событиям чуть позже", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В мире экс-СССР Киргизия
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