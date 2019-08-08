МИД РФ призвал к ответственности противоборствующие стороны в Киргизии

Москва рассчитывает на здравомыслие и ответственность противоборствующих сторон в Киргизии. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российские власти рассматривают события в Киргизии как внутреннее дело страны. "Мы дадим более глубокую оценку этим событиям чуть позже", - заявила дипломат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Захарова подчеркнула, что в российском внешнеполитическом ведомстве не располагают информацией о каких-либо обращениях экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приехать в Москву.

Напомним, что 7 августа спецназ в Киргизии предпринял попытку задержать бывшего главу страны Алмазбека Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять дом политика в селе Кой-Таш Чуйской области в 20 километрах от столичного города, однако встретили активное сопротивление. В результате пострадали более 50 человек. Есть сведения об одном погибшем.