Совет безопасности Киргизии собрался по ситуации с Атамбаевым

В Киргизии прошло экстренное заседание Совета безопасности в связи с обострением ситуации в стране после попытки силовиков задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков обвинил своего бывшего коллегу в нарушении конституции, и призвал принять меры для сохранения законности, мира и безопасности в стране.

Напомним, что 7 августа спецназ предпринял попытку задержать Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять дом политика в селе Кой-Таш Чуйской области в 20 километрах от столичного города, однако встретили активное сопротивление.

Сторонники Атамбаева готовятся провести митинги в Бишкеке, которые запланированы на вторую половину дня. "Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", - сказал Атамбаев.