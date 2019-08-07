Опубликовано видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

Как сообщили очевидцы агентству Sputnik, группа спецназа прибыла к дому Атамбаева, расположенному в селе Кой-Таш, после чего начался штурм - были слышны выстрелы, ранения получили более 10 человек. Позже Государственный комитет национальной безопасности Киргизии подтвердил, что в операции задействован спецназ ведомства, уточнив, что боевое оружие не применялось, использовались боеприпасы с резиновыми пулями. В разгар спецоперации сообщалось, что спецназ задержал Атамбаева и вывез с территории села на автомобиле. Адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил корреспонденту РИА Новости, что ему неизвестно местонахождение его клиента. Работавшие на месте событий представители СМИ сообщали, что возле резиденции собралось более 300 сторонников бывшего президента. Они принялись пилить деревья и собирать камни, организовывая баррикады, позже ими была предпринята попытка проникнуть в дом, занятый на тот момент силовиками.

Ближе к ночи представители из числа ближайшего окружения Атамбаева опровергли информацию о его задержании, заявив, что он все время находился на территории дома. На момент написания заметки проверенных данных о реальном местонахождении бывшего президента Киргизии не поступало.

Поводом для силовой акции послужило то, что Атамбаев отказывался явиться на допросы в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева. Ранее, 27 июня, парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Его подозревают в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, а также противозаконных поставках угля на ТЭЦ столицы. На фоне спецоперации стало известно, что действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск, который он проводил на побережье Иссык-Куля, и направился в Бишкек.