Экс-сенатора Арашукова не выпустили из "Лефортово"

Также Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного суда о продлении ареста главному фигуранту Рауфу Арашукову и его отцу - генеральному директору ООО "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову.

По делу в качестве обвиняемых проходят директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукоев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков. По версии следствия, они причастны к хищению природного газа ПАО "Газпром".

Сенатор обвиняется в участии в преступном сообществе, в давлении на свидетеля и в убийстве. Следствие считает, что он причастен к убийствам зампредседателя общественного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

По данным СК РФ, Рауль Арашуков, пользуясь служебным положением, назначал на ответственные места в газораспределяющих организациях подконтрольных ему лиц. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых оценивается в 31 миллиард рублей.