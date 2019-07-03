Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова

Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах. Таким образом, как сообщает ТАСС, жалоба защиты была оставлена без удовлетворения.

В конце мая Рауф Арашуков был лишен сенаторских полномочий. Он подал декларацию о доходах за прошлый год с нарушением правил и сроков.

Ранее "РГ" сообщала о том, что суд наложил арест на имущество Рауфа Арашукова, а также членов его семьи и других фигурантов громкого уголовного дела о многомиллиардных хищениях газа. Согласно судебному постановлению обеспечительный арест наложен на счета семи обвиняемых. Точную сумму и стоимость арестованных активов в суде называть не стали.