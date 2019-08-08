ГИБДД начала кампанию по борьбе с превышением скорости на 19 км в час

Основная причина смертельных дорожно-транспортных происшествий - превышение скорости. К такому выводу пришли в Госавтоинспекции. При этом большинство ДТП с летальным исходом фиксируется на федеральных трассах. "Среди рисковых зон - федеральные автодороги, на них происходит более 40 процентов всех смертельных аварий. Также вносят свой негативный вклад в общую копилку - примерно по 30 процентов - дороги регионального значения и муниципальные дороги", - рассказал в четверг на пресс-конференции заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин.

Чаще всего смертельные аварии, по данным Госавтоинспекции, происходят из-за столкновений, выезда на встречную полосу и наезда на пешеходов. "Однако основным и самым проблемным условием или даже причиной этих ДТП является все-таки превышение скорости. Либо неправильная оценка ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоростью, либо умышленное превышение скоростных режимов, предусмотренных дорожными знаками", - пояснил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Ежегодно на дорогах России погибает в результате аварий около 18 тысяч человек. "Государство объявило национальной целью сокращение в 3,5 раза количество погибших в ДТП к 2024 году", - отметил замглавы ГИБДД.

Одним из методов снижения аварийности должен стать стартовавший 7 августа проект "Однозначно". Именно этому и была посвящена пресс-конференция. В ходе общественной кампании сотрудники ГИБДД России совместно с представителями экспертного центра "Движение без опасности" всеми доступными способами попробуют донести до автолюбителей мысль о том, что скорость не стоит превышать даже в пределах нештрафуемого порога.

Социальная кампания пройдет в 15 субъектах РФ. Главная ее цель - убедить водителей, что скоростной режим до 19 километров в час свыше установленного знаком ограничения скорости превышать не следует. Из-за того, что штрафные санкции наступают только после превышения скорости на 20 км в час, многие водители к разрешенному на участке лимиту автоматически набрасывают 19 км.

Но даже нештрафуемое превышение скорости, уверены организаторы акции, создает опасные ситуации на дорогах. "Водителям необходимо понять, что знаки ограничения следует понимать однозначно: если на знаке стоит ограничение 60 километров в час, не стоит превышать именно эту скорость", - говорится в материалах к старту проекта.

"Многие шоферы уверены, что если знак разрешает ехать, например, 5 км в час, то если ехать 10 км в час, вас не оштрафуют, ведь это нарушение не фиксируется, и значит, ничего страшного не произойдет. Но представьте, что это придворовая территория, и вам перебегает путь малыш. Для него эти пять километров могут оказаться фатальными", - пояснила руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

По статистике, в 2018 году из-за несоблюдения скоростного режима произошло более 10 тысяч ДТП, в которых пострадали 13 тысяч 833 человек. "Хотя за последние годы у нас и снизилась смертность на дороге вдвое, стоит задача сократить этот показатель еще в три раза. И наша социальная кампания призвана вскрыть проблемы, связанные с безопасностью дорожного движения, чтобы помочь достичь этой цели. Одной из этих проблем является нарушение скоростного режима, он остается одной из главных причин автоаварий на российских дорогах", - сказала Агре.

В рамках проекта запланированы мероприятия по разъяснению водителям необходимости соблюдать требования дорожных знаков, в то же время пешеходам пояснят, как в современных условиях наиболее безопасно переходить проезжую часть. Ряд специальных мероприятий будет направлен на обучение школьников безопасному поведению на дорогах. Отдельным пунктом кампании станет серия видеороликов с участием известных артистов и спортсменов, призывающих водителей не нарушать требования знаков дорожного движения.

Напомним, весной этого года глава ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников поддержал предложение о снижении до 10 километров в час порога превышения скорости автомобиля, за который автолюбителю может быть оформлен штраф. По его словам, превышение скорости всего на 1 км в час увеличивает риск смертельного исхода ДТП на 3 процента.

Ранее в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час. Поправки подготовил Минтранс, и они были поддержаны на всех уровнях. Но до их внедрения в жизнь еще не дошло.