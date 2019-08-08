Круче ничего нет. Шведы восхитились российским вездеходом "Шерп"

Журналист шведского отделения Auto Motor & Sport Пэр Брандт провел тест-драйв российского вездехода-амфибии "Шерп" и обнародовал на страницах журнала полный восторгов отчет.

Автор статьи называет "Шерп" внедорожником. Хотя на самом деле это вездеход или, как его не менее часто квалифицируют, - снегоболотоход. Пэр Брандт восхищается тем, что удивительное российское транспортное средство способно перебираться через бревна (на самом деле вездеход способен преодолеть преграды высотой до 70 см) и возможностью снизить давление его огромных 66-дюймовых шин до невероятных 0,2 бара для увеличения пятна контакта и, соответственно, проходимости.

Отметим, что в "Шерп" используются так называемые шины низкого давления (их особенность - большой объем воздушных камер, что обеспечивает плавучесть и амортизирующие свойства, а низкое давление требуется для увеличения площади опоры на грунт или снег). При этом даже при минимальном давлении в колесах клиренс российского автомобильного чуда составляет внушительные 60 см. При движении по воде глубокий протектор выполняют роль гребных лопаток.

"Летняя грязь или зимний лед - "Шерп" справится со всеми этими испытаниями", - отмечает Пэр Брандт.

Говоря о конструктиве и оснащении, автор Auto Motor & Sport констатирует, что "Шерп" создан в духе русской ментальности: он внешне незатейлив, утилитарен и при этом огромен. Доступ в кабину осуществляется через передний люк. Спереди организованы посадочные места для двоих человек. Сзади предусмотрены в зависимости от комплектации либо отсек для груза, либо дополнительное двухместное сиденье. При этом "Шерп" сравнительно легкий - всего 1,3 тонны. Он способен взять на борт до одной тонны груза, не теряя способности двигаться по воде и буксировать прицеп массой до 2,4 тонны.

Российский вездеход имеет стальной несущий кузов. Управление осуществляется двумя педалями и двумя рычагами, а также набором кнопок. Чтобы "Шерп" повернул вокруг своей оси, нужно подтормозить оба колеса с одной из сторон. Как следствие, "Шерп" обладает удивительно небольшим диметром разворота.

Максимальная скорость движения "Шерпа" по суше составляет 45 км/ч, по воде - 6 км/ч. Пэр Брандт отмечает в связи с этим, что быстрее и не нужно: "Мало кто захочет мчать на этом внедорожнике напролом через лес"!

Комплиментов удостаиваются также высокая надежность и ремонтопригодность - автомобиль практически невозможно сломать, а даже если это произойдет, до ключевых механизмов и электрики можно добраться изнутри автомобиля. Поэтому, находясь на реке или в болоте, водитель может исправить возникшие неполадки.

Наконец, 1,4-литровый 44-сильный турбодизель японского производства (речь о дизельном агрегате KubotaV1505-t, имеющим четыре цилиндра и объем 1,5 литра) хвалят за удивительную экономичность.

"Если вы будете ехать по 12 часов в сутки, то запаса топлива хватит на 12 дней", - отмечает автор. Механическая пятиступенчатая коробка передач при этом отличается простой конструкции, приводы колес цепные.

Добавим, что российский вездеход оснащен пневмоциркуляционной подвеской - все шины вездехода связаны между собой воздушными каналами, сечение которых можно регулировать в широком диапазоне вплоть до полного закрытия. При наезде на препятствие воздух из задействованной шины по воздушным каналам перетечет в другие шины, таким образом давление равномерно распределится по остальным колесам.

В заключении отмечается, что "Шерп" предлагается в США по цене от 119 999 долларов (примерно 7 500 000 рублей). По проходимости у этого вездехода нет конкурентов.