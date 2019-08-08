Мадуро: Венесуэла ответит на санкции США протестами

Глава Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей республики присоединиться к акции протеста против президента США Дональда Трампа. Массовые митинги пройдут 10 августа. Мадуро также осудил новые санкции со стороны Вашингтона.

Напомним, Белый дом впервые за 30 лет полностью заблокировал все активы Венесуэлы на территории США. Эксперты назвали введенные меры полной экономической блокадой страны.

А в МИД Боливарианской Республики Венесуэлы заявили о "незаконных актах экономического терроризма" в отношении народа.

Мадуро же считает, что южноамериканская страна справится с последствиями санкций. "В мире нет империи, которая могла бы сдержать Венесуэлу", - подчеркнул политик.