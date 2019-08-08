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Рубрика: В мире

Мадуро: Венесуэла ответит на санкции США протестами

Глава Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей республики присоединиться к акции протеста против президента США Дональда Трампа. Массовые митинги пройдут 10 августа. Мадуро также осудил новые санкции со стороны Вашингтона.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Напомним, Белый дом впервые за 30 лет полностью заблокировал все активы Венесуэлы на территории США. Эксперты назвали введенные меры полной экономической блокадой страны.

А в МИД Боливарианской Республики Венесуэлы заявили о "незаконных актах экономического терроризма" в отношении народа.

Мадуро же считает, что южноамериканская страна справится с последствиями санкций. "В мире нет империи, которая могла бы сдержать Венесуэлу", - подчеркнул политик.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире США
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