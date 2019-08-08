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08.08.2019 13:48
Рубрика: Власть

Медведев призвал восстанавливать воинские захоронения по всей стране

Текст: Айсель Герейханова

На заседании правительства в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что работа по восстановлению воинских захоронений должна идти по всей стране. Кабмин 8 августа рассматривает вопрос об утверждении ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". По словам главы правительства, в рамках этой программы, в ближайшие 6 лет предстоит восстановить свыше 9,5 тысяч воинских захоронений и установить более 6 тысяч памятных знаков.

Фото: duma.gov.ru
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"Эта работа по всей стране должна идти. Работа масштабная: воинские захоронения, которые требуют восстановления, реставрации, есть практически на всей территории нашей страны", - подчеркнул премьер. Он также пояснил, что ежегодно регионами будут осваиваться субсидии, в размере от 300 млн до 900 млн рублей. Отбор заявок на их выделение будет проводиться на конкурсной основе, добавил Медведев.

Всего за шесть лет из федерального бюджета на эту программу будет выделено 3,9 млрд рублей. Медведев отметил, что и регионы должны будут внести свою лепту, и в итоге общий объем финансирования составит 5,35 млрд рублей.

В конце июля премьер-министр уже утвердил концепцию ФЦП об увековечении памяти погибших при защите отечества.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства
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