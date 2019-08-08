Минсельхоз: цены на хлеб повышаются в пределах инфляции

"В настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным - несколько превышает его. Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции", - говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в редакцию "РГ".

В ведомстве ситуацию на рынке хлеба оценили как стабильную и отметили, что резких ценовых колебаний нет.

По состоянию на 1 августа 2019 года цена производителей на хлеб из ржано-пшеничной муки (с НДС) составила 40,19 рублей за килограмм, рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года составил 4 процента, а с начала года - 4,5 процента. Стоимость хлеба из пшеничной муки (с НДС) составляет 46,43 рубля за килограмм. По сравнению с аналогичной датой прошлого года цена выросла на 8,5 процента, а с начала года - на 6,1 процента, приводит данные субъектов РФ Минсельхоз.

В будущем на рынке также ожидается стабильная ценовая ситуация. Урожай зерновых культур в этом году России прогнозируется на уровне 118 миллионов тонн, из которых 75 миллионов тонн составит урожай пшеницы. В результате, внутренние потребности будут полностью обеспечены, отметили в Минсельхозе.

По данным Росстата, по состоянию на 29 июля 2019 года средняя потребительская стоимость хлеба из пшеничной муки составила 50,22 рубля за килограмм, что на 4,2 процента больше по сравнению с началом года. Хлеба из ржано-пшеничной муки стоит - 50,81 рубля за килограмм, рост с начала года составил 5,2 процента, привели данные статистического ведомства в Минсельхозе.