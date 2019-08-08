Минсельхоз: цены на хлеб повышаются в пределах инфляции

Новости

Когда в Москву вернется летняя жара 15:23
Минобороны РФ показало на видео уничтожение танка боевиков в Сирии 15:23
Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ метро 15:21
Врач рассказала, кому следует забыть про сыр с плесенью 15:20
В Петербурге завели дело на фирму, предлагающую кастрировать мужей 15:19
Тайсон использовал мочу жены и детей для подмены допинг-проб 15:16
В Крыму у зоофотографа изъяли 3,2 миллиона рублей 15:15
СК проверит информацию о задержании подростков в Магнитогорске 15:14
Беларусь покажет на выставке в Сирии уникальный трактор 15:10
Восемь домов пострадали от взрывов на арсенале под Ачинском 15:09
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне 15:05
Вышел новый русский трейлер мультфильма "Семейка Аддамс" 15:05
ЦСКА отказался продавать Чалова в "Кристалл Пэлас" 15:03
Американцы не признали эффективность подушек безопасности 15:00
Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение 14:48
В Ялте гидроцикл сбил женщину на sup-борде 14:44
Жители Ачинска получили ложные сообщения об эвакуации 14:44
В Мурманске на улице обнаружили отравляющие вещества 14:42
Названы новые дата и место прощания и похорон Вилли Токарева 14:40
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон 14:37
В Санкт-Петербурге появилась новая пешеходная зона 14:36
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео 14:35
Туристам запретили сидеть на ступенях Испанской лестницы в Риме 14:32
На Кубани пострадавшие в ДТП с автобусом получат страховые выплаты 14:29
Под Самарой во время прыжков с парашютом погиб военнослужащий 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 14:32
Рубрика: Экономика

Минсельхоз: цены на хлеб повышаются в пределах инфляции

Текст: Евгений Гайва
Повышение розничных цен на хлеб с начала года находится в пределах инфляции, отметили в Министерстве сельского хозяйства.

"В настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным - несколько превышает его. Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции", - говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в редакцию "РГ".

ЦБ: Инфляционные ожидания населения в июле не изменились

В ведомстве ситуацию на рынке хлеба оценили как стабильную и отметили, что резких ценовых колебаний нет.

По состоянию на 1 августа 2019 года цена производителей на хлеб из ржано-пшеничной муки (с НДС) составила 40,19 рублей за килограмм, рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года составил 4 процента, а с начала года - 4,5 процента. Стоимость хлеба из пшеничной муки (с НДС) составляет 46,43 рубля за килограмм. По сравнению с аналогичной датой прошлого года цена выросла на 8,5 процента, а с начала года - на 6,1 процента, приводит данные субъектов РФ Минсельхоз.

Фото: iStock
Роскачество разработало стандарты для экологически чистых продуктов

В будущем на рынке также ожидается стабильная ценовая ситуация. Урожай зерновых культур в этом году России прогнозируется на уровне 118 миллионов тонн, из которых 75 миллионов тонн составит урожай пшеницы. В результате, внутренние потребности будут полностью обеспечены, отметили в Минсельхозе.

По данным Росстата, по состоянию на 29 июля 2019 года средняя потребительская стоимость хлеба из пшеничной муки составила 50,22 рубля за килограмм, что на 4,2 процента больше по сравнению с началом года. Хлеба из ржано-пшеничной муки стоит - 50,81 рубля за килограмм, рост с начала года составил 5,2 процента, привели данные статистического ведомства в Минсельхозе.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз РГ-Видео Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
Опубликовано видео подъема автобуса из обрыва под Новороссийском
Захарова дала оценку работе посла США в России
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
Против Apple в России возбуждено дело