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08.08.2019 07:15
Рубрика: В мире

На дебатах CNN оружейное лобби обвинили в росте насилия в США

Текст: Максим Макарычев
Телекомпания CNN провела дебаты, в ходе которых оружейное лобби обвинили в росте насилия в США. В них приняли участие лица, выжившие после массовых расстрелов, в том числе в ночном клубе Флорида Пульс в Орландо, начальной школы Сэнди Хук в Коннектикуте, церкви в Сазерленд-Спрингс, штат Техас, коломбинской средней школы и в кинотеатре "Аврора" в Колорадо.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди приглашенных гостей были Эрик Гонсалес, окружной прокурор Бруклина, чей брат был убит в результате массового расстрела в 1996 году, Дж. Т. Льюис, 19-летний подросток, который баллотируется в сенат штата Коннектикут и потерял своего шестилетнего брата в результате стрельбы в школе Сэнди Хук в 2012 году, а также Митч Ландриу, который служил мэром Нового Орлеана с 2010 по 2018 годы. Патрон CNN Крис Куомо объявил о том, что представители оружейного лобби - Национальной стрелковой ассоциации США отказалась участвовать в дебатах. По его словам, оружейное лобби не будет отвечать на злободневные вопросы, так же как табачная промышленность не стала говорить о проблемах курения много лет назад.

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Кристина Лейнонен, мать жертвы массового расстрела, сказала, что она выступает за введение запрета на штурмовое оружие путем и необходимость принятия законодательной инициативы на этот счет. "Наши политики говорят, что собираются помочь нам, а затем они входят в офис, и забывают об этом", - сказала Лейнонен. Ее сын был убит вместе с 48 другими жертвами в ночном клубе "Пульс" в Орландо 12 июня 2016 года.

Эрик Гонсалес, окружной прокурор Бруклина сказал, что, по его мнению, Национальная стрелковая ассоциация (НСА) виновата в отсутствии "разумных" законов о контроле над оружием.

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"Я считаю, что сила НСА состоит в контроле над некоторыми из наших избранных должностных лиц, а нежелание политиков противостоять этой организации и ее сторонникам является основным фактором отсутствия разумного контроля над оружием", - сказал он.

По мнению Гонсалеса, что НСА нисколько не встревожена тем фактом, что в Америке участились случаи массовых расстрелов. "Каждый день мы теряем жизни людей в этой стране, теряем в наших больших городах, и эти жизни, кажется, не имеют значения для людей в НСА. Мы часто теряем их в сообществах с низким доходом, сообществах национальных меньшинств, и нет никаких запросов, направленных на понимание этих проблем, например, откуда берется это оружие", - сказал Гонсалес.

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Как отметил экс-мэр Орлеана Митч Ландриу, проблема состоит в том, что конгресс, в основном, его верхняя палата - сенат, запрещает любые значительные исследования насилия как угрозы общественному здравоохранению. "Я думаю, что они беспокоятся об оружии. Когда мы начинаем говорить об оружии, мы не говорим об общественном здравоохранении", - заявил бывший мэр Орлеана. Ландриу отметил, что вторая поправка о праве на ношение оружия, как и все конституционные права, не является абсолютной. "В Конституции везде есть право - первая поправка, вторая поправка - есть соответствующая ответственность за сбалансированное и продуманное осуществление этого права. Где баланс?" - сказал он.

Фото: AP Photo/Rudy Gutierrez
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"CNN и другие медиа-ресурсы все больше внимания уделяют массовым расстрелам, например, в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо, но насилие с применением огнестрельного оружия - это больше, чем эти крупные события", - сказал Джо Сакран, директор отделения общей хирургии в госпитале Johns Hopkins. "Основные средства массовой информации, давайте будем честными, обсуждают эту проблему только после массовых расстрелов. Но это лишь малая часть эпидемии, - сказал он. - У нас есть молодые темнокожие мужчины, которых убивают на наших улицах каждый день в таких городах, как Балтимор, Чикаго, Филадельфия. И эти истории часто не раскрываются. Поэтому я думаю, что мы обязаны рассказать эти истории".

Напомним, что в США в эти выходные произошли два массовых расстрела с интервалом в 13 часов: по меньшей мере, 31 человек был убит в ходе массовых расстрелов в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо. Между тем мало кто из американских СМИ упомянул о резком росте насилия со стороны криминальных банд в Чикаго. В этой бывшей гангстерской столице США 1930-х годов только в воскресенье в результате разборок банд были убиты семь и ранены более 50 человек, в том числе случайные прохожие.

В мире США Массовые убийства в США
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