Названа причина гибели бельгийского велогонщика в Польше

Причиной смерти бельгийского велогонщика Бьорга Ламбрехта, потерпевшего аварию на многодневке "Тур Польши", стал разрыв печени, сообщил врач команды Lotto Soudal, за которую выступал спортсмен, Маартен Мейрхеге.

Авария произошла на третьем этапе "Тура Польши" 5 августа. Проехав порядка пятидесяти километров после старта, 22-летний Ламбрехт на высокой скорости врезался в бетонную дренажную трубу. Велогонщик был доставлен в больницу в городе Рыбник в критическом состоянии и скончался в тот же день.

"Бьорг умер от обширного разрыва печени, что вызвало массивное внутреннее кровотечение. Как следствие, у него остановилось сердце. С такими травмами и кровотечением его могло спасти только чудо, но его не случилось", - сказал врач, чьи слова приводятся на официальном сайте Lotto Soudal.