Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась

Незаконные вооруженные формирования увеличили количество обстрелов населенных пунктов в Сирии. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексея Бакина, ситуация в идлибской зоне деэскалации резко обострилась, так как командование действующих на ее территории группировок отказалось от соблюдения режима прекращения огня.

Так, шестого августа было зафиксировано 42 обстрела. Атакам боевиков поверглись 33 населенных пункта в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб. Сутками ранее в Сирии было зафиксировано 25 обстрелов. Пострадали 19 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, пишет ТАСС.

Между тем, за минувшие сутки бойцам сирийской армии удалось полностью освободить населенные пункты Арбаин, Хасрая и Закят на севере провинции Хама. Разгромленные банды отступили к Эль-Латамне и Кфар-Зейте, где расположены два их последних форпоста на севере этой провинции.

Напомним, разгром противника на севере Хамы позволит правительственным войскам выйти к административной границе с соседней провинцией Идлиб и приблизиться к городу Хан-Шейхун, который находится на стратегическом шоссе Хама - Алеппо.