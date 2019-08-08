Сирийские войска освободили три населенных пункта на севере Хамы

Бойцы сирийской армии отбили контратаки бандформирований, которые пытаются вернуть под свой контроль утраченные ими позиции на севере провинции Хама. В среду в результате ожесточенного боя противник был отброшен, а правительственные войска перешли в наступление.

На данный момент полностью освобождены населенные пункты Арбаин, Хасрая и Закят, передает ТАСС, ссылаясь на агентство SANA. По его информации, разгромленные банды отступили к Эль-Латамне и Кфар-Зейте, где расположены два их последних форпоста на севере Хамы.

Новостной портал "Аль-Масдар" сообщает, что в этих боях участвуют элитные подразделения сирийской армии под названием "Силы тигра", которыми командует генерал Сухейль аль-Хасан.

Напомним, во вторник в бою за поселок Арбаин бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев из Сил национальной обороны уничтожили не менее 45 боевиков, воюющих на стороне террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Разгром противника на севере Хамы позволит армии САР выйти к административной границе с соседней провинцией Идлиб и приблизиться к городу Хан-Шейхун, который находится на стратегическом шоссе Хама - Алеппо.