Пианист превратил Jingle Bells и Happy Birthday в хоррор-саундтреки

Бразильский музыкант и звукорежиссер (а вдобавок еще и ветеринар по первой специализации) Фабрисио Андрэ Бернард ди Паоло, более известный пользователям YouTube под псевдонимом Lord Vinheteiro, не перестает радовать меломанов и любителей кинематографа своими неожиданными обработками музыкальных произведений.

За одиннадцать лет активной деятельности на ниве музыкального просвещения в Сети его ролики в совокупности получили боле 140 миллионов просмотров, что сделало его автором самого популярного блога YouTube, посвященного игре на фортепиано.

Фабрисио ди Паоло старается заинтересовать самые разные категории слушателей: среди музыкальных произведений, исполненных им в различной аранжировке, присутствуют как государственные гимны, так и популярные песни из кинофильмов и телесериалов и даже темы известных компьютерных игр. В повседневной жизни он является преподавателем игры на фортепиано в музыкальной онлайн-школе, основанной им самим.

На этот раз он удивил (и, судя по всему, обрадовал) своих поклонников переосмыслением традиционно жизнеутверждающих музыкальных композиций. Наиболее хорошо ему это удалось сделать в отношении полуфольклорных мотивов и колыбельных: Happy Birthday, Twinkle, Twinkle Little Star, Jingle Bells и Frère Jacques (в английском варианте - Brother John).

В его обработке они звучат вполне готично, зловеще и могли бы стать достойным сопровождением для фильма ужасов. Не менее отрадным (хоть и предсказуемым) оказалось то, что шедевры немецкой классической музыки не смогли сколько-нибудь сильно поддаться такого рода манипуляциям и провокациям, несмотря на все старания Фабрисио.