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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

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Коллекцию, изъятую у жены экс-министра Подмосковья, сдали в музей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
В музей "Новый Иерусалим" привезли коллекцию предметов искусства, изъятую у жены и сообщницы находящегося под следствием экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Коллекция насчитывает более 1,3 тысячи предметов.

Среди них - работы известных художников Василия Сурикова, Исаака Левитана, Константина и Владимира Маковских, Роберта Фалька, Александра Бенуа, Ивана Шишкина, Марка Шагала. Есть в этой коллекции также скульптуры, иконы, собрания дорогих книг и оружия. Имеется антикварная мебель и посуда. По словам, в 2014 году коллекцию едва не вывезли за границу, но бдительные таможенники пресекли эту попытку.

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Теперь все картины отправятся на экспертизу и в случае признания их подлинности займут достойные места на стенах государственного историко-литературного музея-заповедника имени Пушкина в Больших Вяземах. Остальные художественные ценности останутся в "Новом Иерусалиме" и будут выставляться для его посетителей.

Напомним, Алексей Кузнецов и его супруга Жанна Булах обвиняются в том, что вывели из бюджета Московской области более 14 миллиардов рублей. Сам Кузнецов с 2010 года находился в международном розыске и только в этом году был выдан российской стороне. Его жена заочно приговорена к 11 годам лишения свободы. Помимо коллекции предметов искусства, переданной министерству культуры РФ, по делу Кузнецова и Булах были изъяты и возвращены в казну Подмосковья ТЭЦ, деловой центр "Два капитана" в Красногорске, несколько спорткомплексов и другое имущество.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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