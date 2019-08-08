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08.08.2019 19:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Памфилова ответила Венедиктову по жалобам кандидатов в Москве

Текст: Юрий Политов
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Центризбирком в ходе рассмотрения жалоб кандидатов следовал советам Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

В четверг Элла Памфилова прокомментировала заявление руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, который написал в своем блоге, что "чрезвычайно разочарован позицией рабочей группы ЦИК" по жалобам незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По его мнению, несправедливо отказывать кандидатам в регистрации "из-за ошибки нотариусов", а также "из-за дефектов базы МВД".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Я полностью присоединяюсь к этой позиции", - заявила Памфилова. И ЦИК, по ее словам, действовал именно исходя из этого. "Когда были технические ошибки со стороны нотариусов - мы вставали на позицию кандидатов и подписи им возвращали", - сказала она.

Однако в случае с выдвиженцем от партии "Яблока" Еленой Русаковой речь идет не о технической ошибке, а о грубом нарушении закона, подчеркнула глава ЦИК. "В данном случае нотариусом не была установлена ни личность, ни подпись сборщика, поэтому оснований считать, что эти подписи могли быть зачтены, нет", - пояснила позицию комиссии секретарь ЦИК Майя Гришина.

Аналогичной позиции при рассмотрении жалоб Центризбирком придерживался в случае с базой МВД. "Ни одной подписи из-за дефектов базы МВД нами вычеркнуто не то, что не было - наоборот, 30 раз проверили", - заявила Памфилова. По ее словам, если комиссия находила разночтения между данными, введенными в ГАС "Выборы", и той информацией, которую представило МВД, то подписи возвращались кандидатам.

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