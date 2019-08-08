Названы города России, в которых кошек предпочитают собакам

В Перми кошек любят больше, чем собак: во II квартале 2019 года Мурки и Барсики находили новый дом на 12 процентов чаще.

По сравнению с прошлым годом разрыв вырос на 10 процентов, что уверенно выводит их на первое место по популярности среди домашних животных. Такие данные опубликовали эксперты сайта объявлений "Авито" в честь Всемирного дня кошек.

Самой популярной остаются представители шотландской породы - в этом Пермь не выбивается из общероссийской статистики. За такого котенка в среднем пермяки отдают 1448 рублей. Следом за ними по востребованности идут британцы, мейн-куны, донские сфинксы и сибирские кошки. Среди них мейн-кун стоит дороже всех - более шести тысяч рублей.

Большинство россиян из других регионов также склонны выбирать кошек. Настоящей "кошачьей" столицей можно назвать Ижевск: преимущество над собаками здесь составляет целых 78 процентов. В Ульяновске это цифра составляет 62 процента, а в Уфе - 52.

Но еще остаются города-"собачники": Иркутск, Москва и Новосибирск, где псов забирали в дом чаще кошек на 21, 10 и 7 процентов соответственно.