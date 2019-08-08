Новости

Кузнецова и Александрова вышли в третий круг турнира в Торонто 07:40
В Новороссийске после ДТП с автобусом госпитализировали 44 человека 07:31
В Приамурье на дороге утонул водитель 07:13
В Благовещенске ребенок погиб под колесами рейсового автобуса 06:33
В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек 06:22
Тропический шторм "Лекима" усилился до супертайфуна 05:59
Освобождать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье начнут уже в августе 05:51
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе 05:40
Таможенники Гамбурга задержали 1,5 тонны кокаина 05:38
Ученые: Здоровое сердце в 50 лет спасет от неизлечимой болезни 05:27
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии 05:13
Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась 04:59
В Магадане застрели вышедшего в центр города медведя 04:51
Правозащитники предупредили туристов о высоком уровне насилия в США 04:40
Трамп: Южная Корея согласилась увеличить выплаты США для защиты от КНДР 04:12
Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе 04:03
WSJ перечислила потенциальных кандидатов на пост посла США в РФ 03:56
В США в результате масштабных рейдов задержаны 680 нелегалов 03:13
Мадуро: Венесуэла ответит на санкции США протестами 03:03
Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии 02:51
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом 02:49
Трамп приехал в пострадавший от стрельбы Эль-Пасо 02:45
На Кубани создан оперативный штаб в связи с ДТП под Новороссийском 02:28
В Греции в тоннеле загорелся автобус с туристами 02:18
Мэр Киева Кличко заявил о желании идти на второй срок 02:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
08.08.2019 06:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Диктуют по буквам

В магазинах не смогли отделить натуральный продукт от суррогата
Текст: Юлия Потапова (Кемерово) , Наталья Решетникова (Новосибирск) , Светлана Сибина (Омск)
В России вступили в силу новые правила, требующие от торговых сетей не только размещать продукты с заменителем молочного жира на отдельной полке, но и визуально выделять такой товар. Специальная маркировка должна быть максимально информативной для потребителя. Как выполняется регламент?
Разобраться в новых аббревиатурах непросто и покупателям, и продавцам. Фото: Татьяна Кравченко Разобраться в новых аббревиатурах непросто и покупателям, и продавцам. Фото: Татьяна Кравченко
Разобраться в новых аббревиатурах непросто и покупателям, и продавцам. Фото: Татьяна Кравченко

- Мы проверили 131 торговое предприятие, и в двадцати двух случаях обнаружили несоблюдение нового закона. На многих полках отсутствует визуальная информационная надпись "Продукты без заменителя молочного жира", - сообщила замначальника отдела управления Роспотребнадзора в Омской области Юлия Меньшикова.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Торговые сети Крыма не поспешили маркировать натуральное молоко

Как убедились корреспонденты "РГ", правила соблюдаются далеко не везде.

В большинстве мелких магазинчиков вообще ничего не изменилось. А полки крупных магазинов с "ненастоящей" продукцией в Омске выглядят весьма скромно. Товаров с аббревиатурой СЗМЖ (содержащих заменители молочного жира) здесь совсем мало: четыре вида сгущенки, два - творога, плавленый, колбасный сыр, лоток с сыром-косичкой. Масла нет вообще. Витрина с кондитерскими изделиями о составе крема не сообщает.

- Поставщики резко снизили объемы продукции с ингредиентами-заменителями, - поясняют продавцы бедность ассортимента.

Долго присматриваться к товару придется и в Кузбассе - особым образом оформленные "сырные" ценники (в отсутствие дополнительных полок) корреспондент "РГ" заметила в одном из гипермаркетов, однако и натуральный продукт, и изделия с немолочными добавками были разложены в одной и той же витрине. Отличить одно от другого, честно говоря, непросто. Тем временем в Кемеровской области продолжают выявлять молочный фальсификат. И чаще всего производители подделывают сыр, сливочное масло и сгущенное молоко.

- Приостановлена реализация 58 партий молочной продукции, в том числе консервированной, объемом более 25 тонн, которая не соответствует требованиям санитарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. - Составлено свыше 280 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наложено административных штрафов на сумму, превышающую два миллиона рублей.

В Новосибирске специалисты говорят, что делать какие-то выводы о том, как выполняется постановление правительства о разграничении натуральной "молочки" и продукции с растительными жирами, можно будет к концу года. В целом пока в раскладке товара ничего не изменилось, идет согласование с производителями. Какое-то время уйдет и на обучение и перестройку мерчендайзеров, чтобы они знали, где какой товар расставлен.

Покупатели, как сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области, вправе требовать у продавцов ветеринарно-сопроводительный документ, на котором указан QR-код, позволяющий получить развернутую информацию о товаре.

- Разделение по разным полкам существенно не скажется на качестве молочной продукции. Но это отразится на объемах продаж, потому что те продукты, которые раньше мимикрировали под натуральные, попадут на полку товаров с ЗМЖ. Те, кто производит продукцию на натуральном сырье, начнут расти, а те, кто использует в составе ЗМЖ, будут терять в объемах, но не катастрофически. У них тоже останется свой потребитель, для которого в первую очередь важна цена, а не качество продукта, - комментирует эксперт рынка Наталья Кочергина.

Управляющий партнер агентства BrandStreet Татьяна Анойкина согласна с тем, что производители, играющие по-честному, от новых правил только выиграют - ведь продукции без ЗМЖ, себестоимость которой выше, больше не надо будет конкурировать с "псевдомолочкой" на одной общей полке.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал Зеленского исключить обстрелы Донбасса
В Госдуме заявили о провале кампании по делу Скрипалей
Опубликовано видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Минобороны России показало видео первого полета ударного дрона
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый