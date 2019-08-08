В России вступили в силу новые правила, требующие от торговых сетей не только размещать продукты с заменителем молочного жира на отдельной полке, но и визуально выделять такой товар. Специальная маркировка должна быть максимально информативной для потребителя. Как выполняется регламент?

- Мы проверили 131 торговое предприятие, и в двадцати двух случаях обнаружили несоблюдение нового закона. На многих полках отсутствует визуальная информационная надпись "Продукты без заменителя молочного жира", - сообщила замначальника отдела управления Роспотребнадзора в Омской области Юлия Меньшикова.

Как убедились корреспонденты "РГ", правила соблюдаются далеко не везде.

В большинстве мелких магазинчиков вообще ничего не изменилось. А полки крупных магазинов с "ненастоящей" продукцией в Омске выглядят весьма скромно. Товаров с аббревиатурой СЗМЖ (содержащих заменители молочного жира) здесь совсем мало: четыре вида сгущенки, два - творога, плавленый, колбасный сыр, лоток с сыром-косичкой. Масла нет вообще. Витрина с кондитерскими изделиями о составе крема не сообщает.

- Поставщики резко снизили объемы продукции с ингредиентами-заменителями, - поясняют продавцы бедность ассортимента.

Долго присматриваться к товару придется и в Кузбассе - особым образом оформленные "сырные" ценники (в отсутствие дополнительных полок) корреспондент "РГ" заметила в одном из гипермаркетов, однако и натуральный продукт, и изделия с немолочными добавками были разложены в одной и той же витрине. Отличить одно от другого, честно говоря, непросто. Тем временем в Кемеровской области продолжают выявлять молочный фальсификат. И чаще всего производители подделывают сыр, сливочное масло и сгущенное молоко.

- Приостановлена реализация 58 партий молочной продукции, в том числе консервированной, объемом более 25 тонн, которая не соответствует требованиям санитарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. - Составлено свыше 280 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наложено административных штрафов на сумму, превышающую два миллиона рублей.

В Новосибирске специалисты говорят, что делать какие-то выводы о том, как выполняется постановление правительства о разграничении натуральной "молочки" и продукции с растительными жирами, можно будет к концу года. В целом пока в раскладке товара ничего не изменилось, идет согласование с производителями. Какое-то время уйдет и на обучение и перестройку мерчендайзеров, чтобы они знали, где какой товар расставлен.

Покупатели, как сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области, вправе требовать у продавцов ветеринарно-сопроводительный документ, на котором указан QR-код, позволяющий получить развернутую информацию о товаре.

- Разделение по разным полкам существенно не скажется на качестве молочной продукции. Но это отразится на объемах продаж, потому что те продукты, которые раньше мимикрировали под натуральные, попадут на полку товаров с ЗМЖ. Те, кто производит продукцию на натуральном сырье, начнут расти, а те, кто использует в составе ЗМЖ, будут терять в объемах, но не катастрофически. У них тоже останется свой потребитель, для которого в первую очередь важна цена, а не качество продукта, - комментирует эксперт рынка Наталья Кочергина.

Управляющий партнер агентства BrandStreet Татьяна Анойкина согласна с тем, что производители, играющие по-честному, от новых правил только выиграют - ведь продукции без ЗМЖ, себестоимость которой выше, больше не надо будет конкурировать с "псевдомолочкой" на одной общей полке.