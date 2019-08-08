Аппарат петербургского омбудсмена занялся пострадавшими в "Крестах"

В СИЗО "Кресты", где обнаружилось множество нарушений, 8 августа направилась новая проверка. Следом за комиссией из ФСИН в Колпино выехали эксперты аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Целью проверяющих является установление круга лиц, которые могли стать жертвами избиений, осуществленных другими заключенными. Комментируя сложившуюся ситуацию ТАСС, руководитель аппарата петербургского омбудсмена Ольга Штанникова подчеркнула, что беседы с возможными жертвами должны проходить конфиденциально, без участия сотрудников следственного изолятора.

Также в "Крестах" сейчас продолжает работать комиссия ФСИН, а также представители прокуратуры и следственного комитета. Сам аппарат омбудсмена в ходе проверки взаимодействует с Общественной наблюдательной комиссией.

Напомним, что ранее заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил представителям СМИ, что за ночь проверки в "Крестах" была обнаружена "куча нарушений", а саму ситуацию в следственном изоляторе он охарактеризовал как "бардак".