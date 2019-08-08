Проверка ФСИН обнаружила в "Крестах" множество нарушений

Проверяющие обнаружили значительное количество нарушений в работе сотрудников "Крестов", комиссия была направлена в СИЗО накануне центральным аппаратом Федеральной службы исполнения наказаний направил в минувшую среду в следственный изолятор "Кресты". Результаты ночной работы делегации оказались неутешительны.

Как сообщает РИА Новости, заместитель главы ФСИН Валерий Максименко назвал ситуацию, сложившуюся в СИЗО, "не самой хорошей" . Кроме того, чиновник заявил о "куче нарушений" и об отсутствии учета перевода арестованных из одной камеры в другую.

Наличие мобильного телефона у тех, кто избивал одного из арестантов на попавшем в интернете видео, Максименко объяснил "предательством" сотрудников изолятора. В то же время было подчеркнуто, что на скандальной записи запечатлен процесс "перевоспитания" одного представителя спецконтингента другими - сообщения о пытках с целью выбивания нужных показаний, по словам высокопоставленного силовика, пока не нашли подтверждения.

"В этом СИЗО бардак", - к такому выводу пришел Валерий Максименко и сообщил представителям прессы об отстранении части сотрудников "Крестов" от исполнения должностных обязанностей. Также он заявил, что сведения, полученные проверяющими, будут направлены в прокуратуру.