Двинской залив Белого моря закрыли для судов после ЧП в Северодвинске

Район Двинского залива Белого моря закрыли для судоходства на месяц в связи со взрывом на близлежащем военном полигоне в Неноксе под Северодвинском. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заместителя капитана морского порта "Архангельск" Сергея Козуба.

По данным агентства, предупреждение о запрете судоходства в Двинском заливе выпустила администрация морских портов западной Арктики.

Как ранее сообщала "РГ", реактивная двигательная установка жидкостной ракеты взорвалась на полигоне ВМФ в поселке Ненокса. Представители минобороны и предприятия-разработчика получили различные травмы. Два человека погибли, четверо пострадали.

Сразу после взрыва в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фонда. Однако к 14.00 он нормализовался, сообщили в администрации Северодвинска и правительстве области.