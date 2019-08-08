Минобороны сообщило подробности взрыва на полигоне под Архангельском

Реактивная двигательная установка взорвалась 8 августа на военном полигоне в поселке Ненокса под Северодвинском в ходе испытаний жидкостной ракеты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ, в результате взрыва травмы различной степени тяжести получили шесть сотрудников ведомства и предприятия-разработчика. Два специалиста скончались от полученных травм.

После взрыва начался пожар. Минобороны заверило, что опасных выбросов не отмечено и радиационный фон в норме.

На место ЧП вылетел вертолет санавиации из Архангельска с двумя бригадами медиков на борту. Все больницы областного центра были приведены в повышенную готовность. Троих пострадавших доставили в медсанчасть федерального медико-биологического агентства.

Как ранее сообщала "РГ", автоматические датчики, установленные на улицах Карла Маркса и Плюснина в Северодвинске, в 11.50 зафиксировали повышение радиационного фона. Однако к 12.30 он стал снижаться. По словам начальника городского отдела гражданской защиты Валентина Магомедова, к 14.00 радиационный фон в городе нормализовался. Показания датчиков не превышали 0,11 микрозиверта в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час.

Правительство Поморья по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям также сообщило, что ситуация находится под контролем, а радиационный фон - в пределах нормы. В Архангельске и Северодвинске работают оперативные штабы. По словам губернатора Игоря Орлова, эвакуировать северодвинцев не требуется. Увеличения вызовов скорой помощи в городе не отмечено.