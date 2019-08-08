После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

После взрыва реактивного двигателя ракеты на полигоне в Неноксе под Северодвинском в городе повысился радиационный фон.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации города Ксению Юдину, повышение уровня радиации, отмеченное около полудня, было кратковременным.

Минобороны РФ сообщало, что вредных выбросов и повышения радиационного фона в результате ЧП не произошло.

Во время испытаний жидкостной ракеты на полигоне в Неноксе взорвался реактивный двигатель. Пострадали шестеро сотрудников Минобороны и предприятия-разработчика, два специалиста погибли.

Троих пострадавших доставят в медсанчасть Федерального медико-биологического агентства в Северодвинске.