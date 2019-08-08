Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.

Как сообщает администрация города, 8 августа в 11.50 после взрыва ракеты на полигоне в Неноксе в 30 километрах от Северодвинска датчики системы контроля на улицах Карла Маркса и Плюснина зафиксировали кратковременное повышение уровня радиации.

- С 11.50 до 12.30 началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14.00 показания датчиков не превышали 0,11 микрозиверта в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производство с радиационным фактором, фон оставался без изменений, - сообщил на заседании начальник отдела гражданской защиты Валентин Магомедов. Роста вызовов скорой помощи в Северодвинске не отмечено.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в связи с ЧП в Неноксе прервал рабочую поездку в Вельский район и вылетел в Архангельск для участия в заседании КЧС.

Утром 8 августа на полигоне в Неноксе во время испытаний взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Различные травмы получили шесть представителей Минобороны РФ и предприятия-разработчика. Два человека погибли.