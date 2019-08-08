На Кубани создан оперативный штаб в связи с ДТП под Новороссийском

Власти Краснодарского края создали оперативный штаб в связи с крупной аварией в поселке Верхнебаканский на трассе А-146, в которой погибли три человека и пострадал 31 человек. Здесь столкнулись пассажирский автобус и иномарка.

Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, все силы брошены на то, чтобы помочь людям, ближайшие больницы готовы принять пострадавших. На данный момент всех госпитализировали в первую городскую больницу Новороссийска.

В городе открыта горячая линия медико-психологической помощи. Позвонить можно по телефону 8 (8617) 61-25-08. На место ЧП направлены четыре бригады санавиации.