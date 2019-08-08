Под Новороссийском в ДТП с автобусом погибли 2 детей, 11 пострадали

В ГУ МВД по Краснодарскму краю уточнили количество пострадавших и погибших в крупном ДТП под Новороссийском, которое произошло у поселка Верхнебаканский на трассе А-146.

Как сообщили в ведомстве, жертвами аварии стали три человека, в том числе двое детей. Ранее сообщалось о четверых погибших. Госпитализированы 31 человек, среди которых 11 несовершеннолетних.

Авария произошла около 10 часов вечера. На дорое столкнулись пассажирский автобус, в котором был 41 человек и иномарка с водителем и тремя пассажирами, обе машины упали в обрыв. Предварительная причина трагедии - водитель автобуса не справился с управлением.